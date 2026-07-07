Пугачёва укрыла от санкций элитное жильё в Майами, переписав за 1$ на Орбакайте

Спустя пять лет жильё вновь перешло к Орбакайте — она получила права на апартаменты за 1 доллар. При этом Земцов остался среди владельцев. Позднее супруги оформили недвижимость через собственные трасты. По данным SHOT, ежегодные расходы на содержание квартиры включают налог около 40 тысяч долларов.