Режим НМУ объявили в нескольких округах Красноярского края

На территории Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска, поселка Солнечный и других округов края объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Как пишет министр экологии региона Владимир Часовитин в своих социальных сетях, «черное небо» зависнет над населенными пунктами с 19:00 7 июля до 19:00 8 июля.
Предприятиям необходимо приступить к мероприятиям по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сообщать о нарушениях экологического законодательства можно по номеру: 8−800−20−11−116.
Напомним, что с 1 марта 2026 года Среднесибирское УГМС вводит общий прогноз НМУ для всех городов региона. Основанием для этого служат погодные факторы.