Режим НМУ объявили в нескольких округах Красноярского края

На территории Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска, поселка Солнечный и других округов края объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Как пишет министр экологии региона Владимир Часовитин в своих социальных сетях, «черное небо» зависнет над населенными пунктами с 19:00 7 июля до 19:00 8 июля.