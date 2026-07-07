Канатная дорога Нижний Новгород — Бор не работает утром 7 июля

Жители и гости Нижегородской области не смогут воспользоваться канатной дорогой между столицей Приволжья и Бором утром 7 июля. На переправе проводятся технические работы, сообщает автоинформатор.
Напомним, двумя днями ранее на канатке Нижний Новгород — Бор произошло ЧП: несколько кабинок столкнулись. Пассажиров пришлось спускать на землю на тросах.
6 июля переправа между городами не работала. Для тех, кому нужно было добраться из регионального центра на Бор или обратно, запустили дополнительные рейсы «Валдаев».