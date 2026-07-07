Приставы пытаются взыскать с Анны Седоковой 10 тыс. рублей долга по ЖКХ

Судя по документам, в ноябре 2024 года против неё уже возбуждали исполнительное производство о долге в 10,2 тысячи рублей, но через несколько месяцев закрыли, потому что взыскать деньги не удалось. Однако в мае 2026 года дело открыли снова — на ту же сумму. Долг образовался из-за неоплаченных жилищно-коммунальных услуг и пеней. Газ, тепло и электричество в этот долг не входят.