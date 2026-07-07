В ботаническом саду Омского ГАУ отметили День семьи

После официальной части гости отправились на экскурсию по саду и продолжили общение в беседке, поучаствовав в интерактиве «Ромашка желаний» и оставив свои отзывы для организаторов. Вуз планирует и дальше развивать среду, в которой студенты могут успешно реализовывать себя как в профессии, так и в личной жизни.