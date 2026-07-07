Пьяный водитель насмерть сбил инвалида и скрылся — дело передано в суд в Николаевске

В Николаевске-на-Амуре перед судом предстанет 30-летний местный житель. Он обвиняется в совершении ДТП, повлекшем смерть человека, а также в управлении автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость за аналогичные преступления. По версии следствия, в марте 2026 года водитель на «Лексусе», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и наехал на инвалида, передвигавшегося в коляске. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Виновник с места происшествия скрылся, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции по горячим следам. В ходе расследования он признал вину. Автомобиль изъят и помещен на территорию ОМВД до решения суда. Уголовное дело направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд для рассмотрения по существу. Водителю грозит до 12 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей.