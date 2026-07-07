У жителя Бикина изъяли автомобиль за неоднократное пьяное вождение

Сотрудники ДПС остановили машину с 53-летним местным жителем. Его поведение побудило инспекторов предложить ему пройти проверку на алкогольное опьянение, но мужчина отказался. Как выяснилось, у водителя с собой не было удостоверения. При этом в июне прошлого года он уже привлекался к ответственности за отказ пройти аналогичную проверку. Возбуждено уголовное дело. С мужчины взяли подписку о невыезде, а автомобиль поместили на штрафстоянку.