Поиски пропавшего вертолета Robinson R44 продолжаются в Приморье

Министр по делам ГОЧС Приморского края Александр Златкин заявил, что поиски вертолета Robinson R44, пропавшего в Тернейском округе, будут вестись до момента обнаружения воздушного судна и его экипажа. «В таких случаях поиски не прекращаются. В любом случае поисковые мероприятия будут проводиться до нахождения, скажем так. Но интенсивность этих поисков не может продолжаться бесконечно большими силами и средствами. Надо понимать, что силы спасения имеют ограниченную группировку. Лесной массив и территория там такая, что даже если очень большую группировку привлечем, это все равно поиск иголки в стоге сена», — сказал Златкин. Экипаж вертолета Robinson R44, выполнявший лесопатрулирование, перестал выходить на связь 21 июня. На борту находилось два человека. С начала поисков обследовано более 8 тыс. кв. км. Задействованы вертолеты Ми-8, спасатели, кинологи и специалисты авиалесоохраны. Сложности поискам добавляет труднопроходимая гористая местность и отсутствие сигналов от вертолета. Поисковая группировка увеличена до 110 человек. Источник: ТАСС.