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Поиски пропавшего вертолета Robinson R44 продолжаются в Приморье

Министр по делам ГОЧС Приморского края Александр Златкин заявил, что поиски вертолета Robinson R44, пропавшего в Тернейском округе, будут вестись до момента обнаружения воздушного судна и его экипажа. "В таких случаях поиски не прекращаются. В любом случае поисковые мероприятия будут проводиться до нахождения, скажем так. Но интенсивность этих поисков не может продолжаться бесконечно большими силами.

Министр по делам ГОЧС Приморского края Александр Златкин заявил, что поиски вертолета Robinson R44, пропавшего в Тернейском округе, будут вестись до момента обнаружения воздушного судна и его экипажа. «В таких случаях поиски не прекращаются. В любом случае поисковые мероприятия будут проводиться до нахождения, скажем так. Но интенсивность этих поисков не может продолжаться бесконечно большими силами и средствами. Надо понимать, что силы спасения имеют ограниченную группировку. Лесной массив и территория там такая, что даже если очень большую группировку привлечем, это все равно поиск иголки в стоге сена», — сказал Златкин. Экипаж вертолета Robinson R44, выполнявший лесопатрулирование, перестал выходить на связь 21 июня. На борту находилось два человека. С начала поисков обследовано более 8 тыс. кв. км. Задействованы вертолеты Ми-8, спасатели, кинологи и специалисты авиалесоохраны. Сложности поискам добавляет труднопроходимая гористая местность и отсутствие сигналов от вертолета. Поисковая группировка увеличена до 110 человек. Источник: ТАСС.