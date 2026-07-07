Алла Пугачёва спрятала от санкций США элитную недвижимость в Майами

Ранее стало известно, что Пугачёва оставила в России 120 миллионов рублей. У нее есть два депозита с процентами и авторские отчисления за более 200 песен. Она также получает российскую пенсию и может управлять всеми средствами за границей, так как не является иностранным агентом.