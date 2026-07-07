Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алла Пугачёва спрятала от санкций США элитную недвижимость в Майами

Алла Пугачёва переоформила элитную недвижимость в Майами на дочь.

Источник: Комсомольская правда

Алла Пугачёва обезопасила свои американские активы, переоформив элитную недвижимость в Майами на дочь. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Речь идет о роскошных апартаментах площадью 285 квадратных метров в престижном жилом комплексе Majestic Tower на побережье Атлантического океана, которые певица приобрела в марте 2004 года за 2 миллиона 50 тысяч долларов.

Защищать имущество от возможных санкций Запада семья начала еще в 2014 году. Тогда Пугачёва внесла в число собственников Кристину Орбакайте, Никиту Преснякова и зятя Михаила Земцова. После серии внутренних переоформлений в марте 2020 года единоличной хозяйкой жилья стала Орбакайте, выкупив права на него за символический 1 доллар.

При этом ее супруг остался в документах, чтобы минимизировать юридические риски. Сейчас объект переведен на семейные трасты для защиты от судов, а ежегодный налог на недвижимость обходится Орбакайте в 40 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что Пугачёва оставила в России 120 миллионов рублей. У нее есть два депозита с процентами и авторские отчисления за более 200 песен. Она также получает российскую пенсию и может управлять всеми средствами за границей, так как не является иностранным агентом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше