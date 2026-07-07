Алла Пугачёва спрятала от санкций США элитную недвижимость в Майами

Алла Пугачёва обезопасила свои американские активы, переоформив элитную недвижимость в Майами на дочь. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Речь идет о роскошных апартаментах площадью 285 квадратных метров в престижном жилом комплексе Majestic Tower на побережье Атлантического океана, которые певица приобрела в марте 2004 года за 2 миллиона 50 тысяч долларов.
Защищать имущество от возможных санкций Запада семья начала еще в 2014 году. Тогда Пугачёва внесла в число собственников Кристину Орбакайте, Никиту Преснякова и зятя Михаила Земцова. После серии внутренних переоформлений в марте 2020 года единоличной хозяйкой жилья стала Орбакайте, выкупив права на него за символический 1 доллар.
При этом ее супруг остался в документах, чтобы минимизировать юридические риски. Сейчас объект переведен на семейные трасты для защиты от судов, а ежегодный налог на недвижимость обходится Орбакайте в 40 тысяч долларов.
Ранее стало известно, что Пугачёва оставила в России 120 миллионов рублей. У нее есть два депозита с процентами и авторские отчисления за более 200 песен. Она также получает российскую пенсию и может управлять всеми средствами за границей, так как не является иностранным агентом.