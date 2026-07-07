В Хабаровском крае стартовал приём заявок на конкурс «Благотворитель года»

— Вы, ваша компания или организация делаете мир вокруг лучше, помогая тем, кто в этом нуждается? Вносите значительный вклад в развитие благотворительности и решение социальных проблем Хабаровского края? Тогда этот конкурс для вас! — отметили в ведомстве.