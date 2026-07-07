В Хабаровском крае стартовал приём заявок на конкурс «Благотворитель года»

В комитете по труду и занятости населения Хабаровского края напомнили о старте приема заявок на уже традиционный конкурс «Благотворитель года». Пройти регистрацию желающие могут до 2 августа этого года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», рассказать о своей деятельности могут граждане, предприниматели или организации.
— Вы, ваша компания или организация делаете мир вокруг лучше, помогая тем, кто в этом нуждается? Вносите значительный вклад в развитие благотворительности и решение социальных проблем Хабаровского края? Тогда этот конкурс для вас! — отметили в ведомстве.
Для участия в проекте нужно соответствовать всего двум требованиям. Во-первых, важно, чтобы благотворительная деятельность датировалась 2025 годом, а во-вторых, у конкурсанта не должно быть задолженностей.
При подаче заявки требуется собрать пакет документов, куда входят сама заявка, подтверждающие документы о благотворительной помощи и благодарственные письма. Кроме того, в перечне обязательных документов перечислены публикации в СМИ, фото- и видеоматериалы, справка из налоговой, а также согласие на обработку персональных данных.
Заявки направляют либо лично по адресу: Хабарвоск, улица Пушкина, 23, либо заказным письмом с описью вложения по почте.