Власти Минска решили, что будет с домом на улице Ленина после сильного пожара

В Мингорисполкоме назвали дату восстановления дом на улице Ленина, 9, после сильного пожара, пишет агентство «Минск-Новости».
В администрации Ленинского района обратили внимание на то, что сейчас идут аварийно-восстановительные работы. Также уже полностью завершено устройство временной кровли, чтобы исключить залития при обильных осадках. Плановые вопросы будут реализовывать по проектной документации.
При этом из-за произошедшего пожара власти пересмотрели план капитального ремонта.
— В 2026 году будет разработана проектная документация, а сам капитальный ремонт планируем начать уже в 2027 году, — рассказал глава администрации Роман Мельник.
Еще он уточнил, что сейчас строители заняты аварийно-восстановительными работами. Идет окончательное освобождение подкровельного пространства от утеплителя, убираются сгоревшие и поврежденные конструкций для максимально оперативного начала возведения постоянной кровли.
— Уже 9 июля заказчик поставит на объект первые конструкции для стропильной системы. Дальше в соответствии с проектной документацией приступим к возведению постоянной крыши, — сообщила заместитель гендиректора «Минскстроя» Ольга Кузнецова.
Чтобы завершить работы в максимально сжатые сроки строители работают с 08.00 до 23.00.
Здесь ранее показали, как выглядела крыша дома на минской улице Ленина, 9 после страшного пожара. А тут мы писали, когда начали монтировать временную крышу.
Еще суд приговорил к аресту гостя Минска, нагло бросившего окурок на «Немиге».