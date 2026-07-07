Суд изъял из частной собственности здание, расположенное на территории Пермского института ФСИН

Как установила прокуратура, в ходе процедуры банкротства ГУП «Военторг № 1283» закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения здание, несмотря на ограниченную оборотоспособность, было отчуждено в пользу физического лица. Впоследствии физическим лицом был выкуплен и земельный участок под ним.