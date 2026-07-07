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Суд изъял из частной собственности здание, расположенное на территории Пермского института ФСИН

Прокуратура Пермского края выявила незаконность нахождения в частной собственности здания и земельного участка под ним на территории Пермского института ФСИН России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Источник: Коммерсантъ

Прокуратура Пермского края выявила незаконность нахождения в частной собственности здания и земельного участка под ним на территории Пермского института ФСИН России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Как установила прокуратура, в ходе процедуры банкротства ГУП «Военторг № 1283» закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения здание, несмотря на ограниченную оборотоспособность, было отчуждено в пользу физического лица. Впоследствии физическим лицом был выкуплен и земельный участок под ним.

По иску прокуратуры края решением Индустриального суда Перми право частной собственности на расположенные на территории Пермского института ФСИН России объекты недвижимости признано отсутствующим. Здание и земельный участок вернутся в федеральную собственность.

После вступления судебного акта в законную силу органами прокуратуры края будет проконтролировано его фактическое исполнение.