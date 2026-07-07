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В Волгоградской области отменена девятичасовая беспилотная опасность

7 июля в Волгоградской области отменена девятичасовая беспилотная опасность. Соответствующие оповещения в 08:16 начало.

7 июля в Волгоградской области отменена девятичасовая беспилотная опасность. Соответствующие оповещения в 08:16 начало рассылать МЧС России через смс и ведомственное приложение.

По информации специалистов, теперь жители и гости Волгоградской области могут покинуть укрытия и безопасно находиться на открытых участках улиц и вблизи остеклённых проёмов.

Напомним, как ранее сообщала редакция, беспилотная опасность была объявлена на территории региона накануне в 23:21. Позже стало известно о том, что подразделения Минобороны сорвали очередную попытку ВСУ нанести массированный удар БПЛА по 17 регионам России. Дроны были ликвидированы в том числе и в воздушном пространстве Волгоградской области. В общей сложности над регионами перехвачены 452 БПЛА.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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