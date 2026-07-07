В Волгоградской области отменена девятичасовая беспилотная опасность

Напомним, как ранее сообщала редакция, беспилотная опасность была объявлена на территории региона накануне в 23:21. Позже стало известно о том, что подразделения Минобороны сорвали очередную попытку ВСУ нанести массированный удар БПЛА по 17 регионам России. Дроны были ликвидированы в том числе и в воздушном пространстве Волгоградской области. В общей сложности над регионами перехвачены 452 БПЛА.