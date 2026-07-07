Рождество Иоанна Предтечи отмечает сегодня православная церковь

Иоанн Креститель является последним пророком Ветхого Завета, именно он крестил Иисуса Христа в водах Иордана. Рождество Иоанна Предтечи, которое всегда отмечается 7 июля, в этом году приходится на Петровский пост, но поскольку этот праздник считается великим, то в этот день разрешается рыба.