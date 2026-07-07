Рождество Иоанна Предтечи отмечает сегодня православная церковь

Иоанн Предтеча является самым почитаемым святым после Пресвятой Богородицы, поэтому кроме Рождества Христова церковь отмечает еще две даты рождения святых — Иоанна Крестителя и Пресвятой Девы Марии.
Иоанн Креститель является последним пророком Ветхого Завета, именно он крестил Иисуса Христа в водах Иордана. Рождество Иоанна Предтечи, которое всегда отмечается 7 июля, в этом году приходится на Петровский пост, но поскольку этот праздник считается великим, то в этот день разрешается рыба.
В храмах в этот день читаются главы из Святого писания, где говорится о рождении пророка, который предсказал пришествие Иисуса Христа и крестил Его в водах Иордана.
Праздник Рождества Иоанна Предтечи был установлен еще в древней церкви. Как гласит писание Иоанн Предтеча родился на полгода раньше Иисуса Христа.
Отмечая важность праздники и почитания Святого пророка Иоанна, священники говорят, что в этот день нужно прийти на литургию и принять святое причастие. Подробнее о празднике Рождества Иоанна Предтечи, его истории рассказал Sputnik заместитель председателя Синодального информационного отдела БПЦ, протоиерей Александр Шимбалев.
Священники призывают не путать церковный праздник Рождества Пророка Иоанна и народным праздником — днем Ивана Купалы, который имеет языческие корни.
День Ивана Купалы является праздником летнего солнцестояния, который отмечался восточными славянами (русскими, украинцами и белорусами). День Ивана Купалы еще называют «макушкой лета».