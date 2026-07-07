Инвалид-колясочник пожаловался на неприспособленность санатория «Эльтон»

При этом Поздяев признаёт, что лечебные грязи Эльтона действительно дают высокий терапевтический эффект. Он сравнивает условия с крымским санаторием Бурденко, где для инвалидов создана полноценная среда, а персонал приветлив. В Волгограде же к сотрудникам претензий нет — они стараются выручать в существующих рамках, но инфраструктурные ограничения сводят их усилия на нет. Некоторые пациенты, не выдержав бытовых неудобств, уезжают досрочно, хотя при устранении недостатков здравница могла бы стать одним из лучших профильных центров для людей с ограниченными возможностями.