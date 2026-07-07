Спасатели за неделю оказали помощь 50 новосибирцам

За этот период спасатели совершили 77 выездов. Чаще всего они выезжали для профилактических работ и обеспечения безопасности на воде — 31 раз. Также 14 раз сотрудники помогали обеспечить доступ в места, где людям угрожала опасность, еще 10 раз проводили медицинскую эвакуацию.