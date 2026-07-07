Минпросвещения полностью отменило домашние задания для первоклассников

Ранее, в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций», разработанными Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения России, хотя домашнее задание в первом классе и допускалось, оно должно было вводиться постепенно, а его выполнение не должно было занимать более одного часа.