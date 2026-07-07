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Минпросвещения полностью отменило домашние задания для первоклассников

Ранее оно допускалось, но вводиться должно было постепенно.

Источник: Нижегородская правда

С 1 сентября 2026 года в российских школах вводится новое правило: в первом классе больше не будет домашних заданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ Министерства просвещения РФ.

Ранее, в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций», разработанными Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения России, хотя домашнее задание в первом классе и допускалось, оно должно было вводиться постепенно, а его выполнение не должно было занимать более одного часа.

В новом документе Минпросвещения говорится, что в первом классе не предусмотрено выполнение домашних заданий. Ранее существовавшие рекомендации, согласно которым на выполнение домашних заданий по всем предметам в первом классе отводилось не более одного часа, теперь не применяются.

Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин раскритиковал подходы к проведению «Разговоров о важном» в школах.