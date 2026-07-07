Работу аэропорта в Нижнем Новгороде ограничили 7 июля

Сейчас аэропорт продолжает работу с пассажирами. Для них доступны все необходимые услуги: питьевые фонтанчики, бесплатный Wi-Fi, зарядные станции для гаджетов, медпункт, работающий круглосуточно, а также комната матери и ребёнка для семей с детьми. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний находятся на постоянной связи с пассажирами, информируя их обо всех изменениях.