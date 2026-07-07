Свыше 187 млрд рублей составила выручка Красцветмета за 2025 год

Один из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов Красцветмет подвел финансовые итоги 2025 года и представил результаты работы в области устойчивого развития в годовом отчете. Чистая прибыль компании из Красноярского края, производящей все металлы платиновой группы, золото и серебро из минерального и вторичного сырья, выросла на 12% в сравнении с 2024 годом и составила 7,2 млрд рублей. Выручка, как сказано в отчете, достигла 187,4 млрд рублей — плюс 24% к показателю предыдущего года. Чистая денежная позиция составила 13,2 млрд рублей. Охлаждение российской экономики отражалось на поведении наших клиентов в крупных промышленных проектах и потребительском спросе. Компания адаптировалась к текущим потребностям рынка — оптимизировала невостребованное, открывала возможности. Фокус на контроле затрат во всех частях компании позволил добиться их снижения в номинальном выражении на 1%. Рекордные выручка и выручка exMe, убедительные EBITDA и чистая прибыль, net cash суммируют результаты успешного года группы, — подчеркнул генеральный директор Красцветмета Михаил Дягилев. Также в документе отмечается повышенный спрос на драгоценные металлы, который привел к фронтальному росту цен. Золото и серебро в прошедшем году обновили исторические максимумы. В этих условиях выручка аффинажного бизнеса выросла на 14% и составила 7,4 млрд рублей, несмотря на снижение поставок минерального сырья металлов платиновой группы. Доля экспортной выручки в аффинаже выросла до 78% (68% в 2024 году). Объем продаж ювелирных изделий в 2025 году снизился. Это связывают с ростом цен на металлы. Как сообщается в отчете, объемы снизились на 25%, а выручка ювелирного бизнеса — на 11% (к 2024 году). [caption id= «attachment_370613» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Красцветмет[/caption] Компания из Красноярского края является одним из лидеров в объеме производства золотых цепей и браслетов среди российских производителей. Изменения рыночных условий и запросы клиентов в 2025 году повлияли на продукцию Красцветмета. Так, компания начала выпуск пустотелых изделий из золота 375 пробы. Как сообщают в компании, продолжается развитие собственных промышленных решений. В 2025 выручка этого направления бизнеса выросла на 16% и составила 3,8 млрд рублей. Специалисты разработали два базовых проекта по производству метанола и аммиачной селитры, реализовали 18 проектов по модернизации технологий и оборудования для клиентов в России, Узбекистане, Китае, Египте. Кроме того, Красцветмет вступил в партнерство с китайской корпорацией СС7. Это позволит реализовывать масштабные EPC-проекты в России и за рубежом, что соответствует планам взаимодействия отечественного бизнеса с дружественными странами. Особое внимание в отчете уделяется кадрам. Каждый пятый новый сотрудник пришел в компанию по рекомендации коллег. А зарплаты в красноярской компании росли вместе с рынком, в среднем на 10%, и оставались конкурентными. В Красцветмете достигнут нулевой травматизм. Впервые в истории компании в течение года ни один сотрудник не получил травмы при выполнении своих обязанностей. Годовой отчет компании за 2025 год утвержден решением единственного акционера, как и обновленный состав совета директоров. В него вошли Ольга Володина, руководитель агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края, Михаил Дягилев, генеральный директор Красцветмета, Сергей Кузьмин, заместитель председателя правительства Красноярского края, Анатолий Матюшенко, профессиональный директор, Роман Одинцов, заместитель председателя правительства Красноярского края. Полная версия годового отчета доступна на сайте компании. Напомним. 100% акций Красцветмета принадлежат субъекту Российской Федерации — Красноярскому краю.