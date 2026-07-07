Эксперт: Как меняется рынок интерьерных решений

До 2022 года российский рынок интерьерных решений во многом зависел от импорта: в масс-сегменте доля международных сетей достигала 70−80 процентов, а в премиальных нишах — стекле, сантехнике, декоративных материалах — до 70−90 процентов. Уход зарубежных игроков создал структурный дефицит, особенно в категориях с высокой долей европейского импорта. Однако уже к 2023−2024 годам рынок начал перестраиваться. В массовом сегменте импортозамещение произошло сравнительно быстро: производство мебели в России в 2023 году выросло примерно на треть — до 67 миллионов единиц, а в 2024 году произвели почти 76 миллионов единиц продукции.
В 2025 году рынок окончательно перешел от режима «экстренной адаптации» к модели устойчивого локального производства. По данным отраслевых ассоциаций и аналитиков, объем производства мебели вырос еще на 1,1 процента — до 98 миллионов единиц, а объем рынка достиг 547,6 миллиарда рублей. Главным драйвером роста стал не массовый ретейл, а B2B-сегмент: девелоперы, гостиницы, офисные пространства и коммерческая недвижимость. Доля продаж через девелоперов, по оценкам участников рынка, выросла до 12−15 процентов.
При этом в технологически сложных сегментах ситуация оказалась иной. Например, на рынке сантехники локальное производство росло, но в отдельных категориях зависимость от импорта сохраняется: в сегменте смесителей импорт по-прежнему формирует более 90 процентов ассортимента. В стекольной отрасли производство листового стекла в 2024 году сократилось примерно на четыре-пять процентов, несмотря на рост внутреннего спроса и удорожание продукции более чем на 15 процентов.
К 2025−2026 годам рынок скорее адаптировался, чем полностью заместил импорт. В базовых сегментах (зеркала, интерьерное стекло, декоративные конструкции) выросла доля локального производства, однако зависимость от зарубежного оборудования, химических компонентов и специализированных покрытий сохраняется.
На этом фоне изменилось и потребительское поведение: рост цен на 20−40 процентов в зависимости от категории сместил спрос от критерия «дешевле» к критерию «качественнее и долговечнее».
После ухода глобальных брендов рынок перераспределился в пользу российских компаний. В массовом сегменте усилились позиции крупных локальных игроков.
Однако ключевые изменения произошли не в массмаркете, а в нишевых интерьерных сегментах. Там, где раньше доминировали европейские производители, рынок стал значительно более фрагментированным.
Если до 2022 года дизайнеры и архитекторы чаще работали с каталогами европейских фабрик, то теперь значительную часть проектов закрывают локальные мастерские и небольшие производственные студии. В сегменте кастомных решений они фактически заместили импорт.
Спрос сместился от критерия «дешевле» к критерию «качественнее и долговечнее».
При этом рынок постепенно консолидируется. Если в 2022—2023 годах рост происходил за счет большого количества небольших производств, то к 2025−2026 годам преимущество начинают получать компании, способные совмещать ремесленную кастомизацию с полноценной производственной инфраструктурой, инженерной экспертизой и работой с крупными B2B-проектами.
Ранее покупатель в премиальном сегменте часто ориентировался на страну происхождения продукта: итальянское стекло, немецкая сантехника, бельгийские декоративные покрытия воспринимались как гарантия качества.
Сегодня эта модель постепенно меняется. Выбор все чаще строится вокруг экспертизы производителя и возможности получить индивидуальное решение.
Локальные студии и мастерские предлагают то, что крупные европейские фабрики редко давали в рамках стандартного продукта: кастомные размеры, интеграцию света, работу с текстурами, цветом, сложными фактурами и прототипирование под конкретный интерьер.
Несмотря на рост локального производства, отрасль сталкивается с рядом системных ограничений.
Главная проблема — зависимость от импортных оборудования и компонентов. Даже при локальном производстве значительная часть технологической базы остается зарубежной: оборудование для обработки стекла, специализированная химия, покрытия, пигменты, отдельные виды фурнитуры и сырья продолжают поставляться из Европы и Азии.
Вторая проблема — рост себестоимости. За последние годы производители столкнулись с удорожанием логистики, валютными колебаниями, ростом стоимости сырья и удлинением цепочек поставок. По оценке участников рынка, стоимость интерьерных проектов после 2022 года выросла на 20−40 процентов, а сроки поставки сложных материалов и комплектующих увеличились в 1,5−2 раза.
В ближайшие годы рынок, скорее всего, останется гибридным.
Кроме того, сохраняется ограниченный доступ к ряду сложных технологий — например, к специализированным стеклам или отдельным типам декоративных покрытий.
Это означает, что в ближайшие годы рынок, скорее всего, останется гибридным, сочетая локальное производство с импортными компонентами и технологиями.
К 2025−2026 годам на рынке интерьерных решений формируется новая модель.
Во-первых, продолжается рост доли локальных производителей в среднем и премиальном сегментах.
Во-вторых, меняется сама логика взаимодействия между производителем, дизайнером и заказчиком. Производители все чаще подключаются к проекту еще на стадии концепции, а не только на этапе отделки или поставки материалов.
В-третьих, усиливается роль авторского дизайна и кастомизации как ключевых драйверов добавленной стоимости.