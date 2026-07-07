Эксперт: Как меняется рынок интерьерных решений

До 2022 года российский рынок интерьерных решений во многом зависел от импорта: в масс-сегменте доля международных сетей достигала 70−80 процентов, а в премиальных нишах — стекле, сантехнике, декоративных материалах — до 70−90 процентов. Уход зарубежных игроков создал структурный дефицит, особенно в категориях с высокой долей европейского импорта. Однако уже к 2023−2024 годам рынок начал перестраиваться. В массовом сегменте импортозамещение произошло сравнительно быстро: производство мебели в России в 2023 году выросло примерно на треть — до 67 миллионов единиц, а в 2024 году произвели почти 76 миллионов единиц продукции.