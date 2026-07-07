Ситуация с водой в Саках на западе Крыма — данные властей

«Ночью произошло аварийное отключение на сетях электроснабжения. Бригады энергетиков работают. Генераторы на водонапорных станциях для подачи водоснабжения сегодня будут включены с 13:00 до 19:00», — говорится в сообщении.
Предыбайло обратила внимание горожан, что подвозить воду будут в случае отсутствия водоснабжения в жилых домах более 24 часов.
«На данный момент вода подается ежедневно в соответствии с установленным графиком. При подаче водоснабжения необходимо делать запасы», — подчеркнула глава администрации Сак.
5 июля сообщалось, что ночью произошла авария в энергосистеме за пределами города, из-за чего вся территория Сак осталась без света. Водоснабжение было ограничено.