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Ситуация с водой в Саках на западе Крыма — данные властей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости Крым. Во вторник, 7 июля, подачу воды в городе Саки на западе Крыма будут осуществлять в течение шести часов. Об этом сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.

Источник: РИА "Новости"

«Ночью произошло аварийное отключение на сетях электроснабжения. Бригады энергетиков работают. Генераторы на водонапорных станциях для подачи водоснабжения сегодня будут включены с 13:00 до 19:00», — говорится в сообщении.

Предыбайло обратила внимание горожан, что подвозить воду будут в случае отсутствия водоснабжения в жилых домах более 24 часов.

«На данный момент вода подается ежедневно в соответствии с установленным графиком. При подаче водоснабжения необходимо делать запасы», — подчеркнула глава администрации Сак.

5 июля сообщалось, что ночью произошла авария в энергосистеме за пределами города, из-за чего вся территория Сак осталась без света. Водоснабжение было ограничено.

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