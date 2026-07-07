Fox News: Маньяк Чарльз Мэнсон мог работать на ЦРУ

Луна спросила у расследователя, считает ли он, что маньяк был причастен к ЦРУ. Тот ответил, что не смог установить прямой связи между MKUltra и культом Мэнсона. При этом он добавил, что поведение властей в отношении Мэнсона и его последователей было странным: так, ему позволяли нарушать условия УДО, избегать судов и развивать секту, пока он находился под наблюдением, передает телеканал.