Fox News: Маньяк Чарльз Мэнсон мог работать на ЦРУ

30 июня в Конгрессе прошли слушания с участием Анны Паулины Луны, которая возглавляет Целевую группу по раскрытию засекреченных сведений. Так, в ЦРУ обнаружили ранее неопубликованные документы, связанные с MKUltra. В ходе заседания Луна подняла вопрос о возможном участии маньяка в экспериментах спецслужб.
Данную версию уже высказывал журналист Том О’Нил в книге Chaos после исследования секретной программы. Так, он обнаружил переписку руководителя MKUltra Сидни Готтлиба и психиатра Луиса Уэста, в которой обсуждались эксперименты с психотропами, гипнозом и манипуляцией памятью.
Под присягой журналист подтвердил, что Уэст проводил работы неподалеку от клиники в Сан-Франциско, где Мэнсон лечился в 1967 году. В тот период маньяк начал создавать культ, члены которого употребляли наркотики и убивали людей.
Луна спросила у расследователя, считает ли он, что маньяк был причастен к ЦРУ. Тот ответил, что не смог установить прямой связи между MKUltra и культом Мэнсона. При этом он добавил, что поведение властей в отношении Мэнсона и его последователей было странным: так, ему позволяли нарушать условия УДО, избегать судов и развивать секту, пока он находился под наблюдением, передает телеканал.
Нередко члены сект совершают преступления и даже идут на убийство. Так, актриса Шэрон Тейт в 1969 году стала жертвой одного из самых известных серийных убийц в США Чарльза Мэнсона, а точнее — его последователей из секты «Семья». Об этом и других громких убийствах звезд Голливуда — в материале «Вечерней Москвы».