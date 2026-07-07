Вулкан Левотоби четыре раза извергался в Индонезии, пепел поднялся вверх на 3 км

В Индонезии вулкан Левотоби на острове Флорес извергался не менее четырех раз. Об этом сообщили в Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны.
По данным ведомства, пепел поднялся на 1,4 километра над кратером Левотоби Лаки-лаки. Над уровнем моря высота выброса составила 2984 метра. Серый пепел высокой интенсивности распространялся в западном, юго-западном и северо-западном направлениях.
Жителей и туристов призвали не приближаться к кратеру ближе, чем на пять километров. Также власти рекомендовали использовать маски, чтобы защитить органы дыхания от вулканического пепла.
Левотоби находится в юго-восточной части острова Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Это вулкан со сдвоенной вершиной. Так, более активная Лаки-лаки расположена в 2,1 километра к северо-западу от более высокой вершины Перемпуан.
Напомним, Индонезия находится в тихоокеанском Огненном кольце, поэтому в стране часто фиксируют сильную сейсмическую и вулканическую активность. В мае в регионе оказались заблокированы 20 туристов после извержения вулкана Дуконо на острове Хальмахера. Тогда пепел поднялся на высоту до десяти километров. Власти также предупреждали о риске схода селей и просили людей не приближаться к кратеру.