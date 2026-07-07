Вулкан Левотоби четыре раза извергался в Индонезии, пепел поднялся вверх на 3 км

Напомним, Индонезия находится в тихоокеанском Огненном кольце, поэтому в стране часто фиксируют сильную сейсмическую и вулканическую активность. В мае в регионе оказались заблокированы 20 туристов после извержения вулкана Дуконо на острове Хальмахера. Тогда пепел поднялся на высоту до десяти километров. Власти также предупреждали о риске схода селей и просили людей не приближаться к кратеру.