Более 20 домов оставят без электричества в Нижнем Новгороде 7 июля

7 июля из-за плановых работ на системах ЖКХ без света останутся более двух десятков домов. Перечень зданий, которые обесточат во вторник, опубликован на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.
В 09:00 электричество отключат в домах с номерами 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23 на Херсонской и 5, 7 , 9, 11, 13, 15, 17 на Новикова-Прибоя. Работы на сетях завершатся в 16:00.
На Энгельса, 7 и 8, а также на Большевистской, 5, 6 и 7 энергоснабжение будет приостановлено с 09:00 до 17:00.
Также сегодня пройдут работы на системах горячего водоснабжения в Нижнем Новгороде. Ресурс будет отсутствовать с 08:00 до 18:00 в домах №№ 11 В и 15а на Нижегородской.
Напомним, 7 июля в городе не работает канатная дорога.