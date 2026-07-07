Нижегородцы начали петь песни и играть на гармони в очереди на АЗС

Нижегородцы начали придумывать разные способы развлечься в очередях на АЗС. Видео метные жители публикуют в соцсетях, сообщает МАХ-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».
В ожидании своей очереди на заправку один из местных жителей начал играть на гармони и петь песни. Позднее к нему присоединились другие нижегородцы.
Все вместе они пели песню «Катюша». По словам авторов видео, в очереди на АЗС в тот момент они стояли два часа.
Напомним, что итоги первого месяца топливного кризиса подвели в Нижнем Новгороде. Если сначала дефицит топлива носил локальный характер, то к середине сезона некоторые АЗС полностью прекратили продавать бензин, а на оставшихся образовались многокилометровые очереди.
Ранее нижегородцы начали продавать места в очередях на АЗС.