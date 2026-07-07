Режим беспилотной опасности отменили в Ростовской области утром 7 июля

Утром 7 июля в Ростовской области отменили беспилотную опасность. Об этом сообщили в донском МЧС.
Напомним, что в ночь на 7 июля Ростовская область подвергалась атаки БПЛА. Дроны сбили над Семикаракорским, Миллеровским, Багаевским, Кашарским и Тарасовским районами, а также в Таганроге, Новочеркасске и Батайске.
Всего было уничтожено около десятка беспилотников.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше