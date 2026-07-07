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Вместо деревьев в Ленинском районе Самары уложили асфальт

Самарцы пожаловались на асфальт, который появился на участках вместо деревьев.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Самары уложили асфальт на участках, где раньше росли деревья. Жители пожаловались на это под одним из постов главы Самары Ивана Носкова в соцсетях. На обращение отреагировал департамент городского хозяйства и экологии мэрии.

Представители ведомства объяснили, что раньше деревья росли вплотную к проезжей части по улице Самарской, их корням не хватало кислорода, и они засыхали. По новым нормативам, деревья нужно высаживать не ближе двух метров от края дороги.

После вырубки деревьев на тротуаре оставались участки грунта, что мешало свободному движению пешеходов. Поэтому участки и заасфальтировали, объяснили в департаменте городского хозяйства и экологии.