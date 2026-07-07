В ЕАО 29-летний парень лишился 145 тысяч рублей, поверив в историю о блокировке сим-карты

Сразу после этого ему позвонил «сотрудник портала “Госуслуги”» и сообщил, что личный кабинет взломан. Узнав про продиктованный код, он подтвердил: это были аферисты. Затем к делу подключился третий мошенник — «специалист службы безопасности». Он заявил, что на имя потерпевшего пытаются оформить кредиты, и для сохранения сбережений их нужно срочно перевести на «безопасный счёт». Испугавшись, молодой человек перевёл 145 тысяч рублей. Когда деньги не вернулись, он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.