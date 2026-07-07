В ЕАО 29-летний парень лишился 145 тысяч рублей, поверив в историю о блокировке сим-карты

В селе Амурзет Еврейской автономной области 29-летний местный житель стал жертвой популярной схемы телефонных мошенников. Всего за несколько звонков он лишился всех сбережений. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МВД России по ЕАО, всё началось со звонка от неизвестной женщины, которая представилась оператором сотовой связи. Она заявила, что срок действия договора истёк, и сим-карту немедленно заблокируют, если не продлить соглашение. Для этого лжеоператор попросила продиктовать код из СМС. Ничего не подозревающий мужчина выполнил просьбу.
Сразу после этого ему позвонил «сотрудник портала “Госуслуги”» и сообщил, что личный кабинет взломан. Узнав про продиктованный код, он подтвердил: это были аферисты. Затем к делу подключился третий мошенник — «специалист службы безопасности». Он заявил, что на имя потерпевшего пытаются оформить кредиты, и для сохранения сбережений их нужно срочно перевести на «безопасный счёт». Испугавшись, молодой человек перевёл 145 тысяч рублей. Когда деньги не вернулись, он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.
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