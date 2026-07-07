В Воронеже право на строительство стадиона получила белорусская компания

Воронежские власти приблизились к заключению концессионного соглашения по строительству нового стадиона для футбольного клуба «Факел» в центре города с расчетной стоимостью почти 20 миллиардов рублей. Комиссия по рассмотрению заявок рекомендовала заключить договор с инициатором проекта — местным ООО «Стройинжиниринг», соучредителями которого являются белорусские «Белинжинирингстройинвест» и «Стройтрест-холдинг».
Торги не ограничились одной заявкой. Интерес к проекту проявили еще два инвестора: ООО «Смоленск-спорт» и московское ООО «Трансрегион». Документы оба участника подали в последний день для заявок — 15 июня — с разницей в 10 минут.
Однако комиссия отклонила обе заявки. У «Трансрегиона» не оказалось выписки из ЕГРЮЛ. «Смоленск-спорт» представил письмо от госкорпорации ВЭБ.РФ о готовности финансировать проект в размере не менее пяти процентов от общего объема после принятия всех процедурных решений. Комиссия сочла такой документ предположительным: он не подтверждал фактическое поступление денег. Кроме того, участник не подтвердил отсутствие задолженности по налогам.
Таким образом, по итогам рассмотрения заявок единственным претендентом, которого комиссия сочла соответствующим условиям, остался «Стройинжиниринг».
Источник «РГ» в спортивном сообществе региона считает, что заявки конкурентов белорусов вряд ли были глубоко проработаны с точки зрения понимания концепции стадиона и финансового обеспечения.
По условиям концессионной инициативы строительство должно занять три года.
— Такое ощущение, что документы подавали, скорее, из-за высокой стоимости и статуса объекта, чем из-за серьезной заинтересованности в его реализации. На это, собственно, и указали члены комиссии, — сказал собеседник.
Протокол датируется 26 июня, хотя был опубликован 2 июля. Однако 26 июня на Форуме регионов России и Беларуси председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова символически дали старт строительству нового стадиона в Воронеже.
Новая арена расчетной вместимостью чуть более 24 тысяч зрителей должна появиться в центре Воронежа на улице Студенческой, 17, где раньше находился Центральный стадион профсоюзов. Именно «Стройинжиниринг» ранее получил госконтракт на демонтаж старого объекта за 122,5 миллиона рублей. По данным госзакупок, исполнение еще идет, а стоимость работ выросла до 134,4 миллиона (впрочем, это все равно меньше начальной цены контракта, которую власти определили в 272,2 миллиона).
Расчетная стоимость проекта нового стадиона составляет 19,85 миллиарда рублей. По условиям концессионной инициативы строительство должно занять три года, после чего еще пять лет компания рассчитывает управлять объектом. Право собственности на стадион останется у Воронежской области.
Финансовая модель предполагает, что концессионер вложит в проект 4,12 миллиарда рублей собственных или привлеченных денег. Еще 15,88 миллиарда рублей регион должен будет выплатить в 2026—2028 годах в виде капитального гранта и последующих платежей. Ранее в областном бюджете на строительство новой арены было заложено 18,4 миллиарда рублей.
Будущий стадион заявлен как объект регионального значения. Его проектная вместимость — не менее 24 018 посетителей, общая площадь — почти 83 тысячи квадратных метров. В составе объекта также предусмотрены три билетные кассы, камера хранения, контрольно-пропускной пункт и котельная. Прогнозный срок ввода арены в эксплуатацию — 1 июля 2029 года.
Власти Воронежской области ранее объясняли выбор концессионной схемы желанием снизить первичную нагрузку на бюджет. Губернатор Александр Гусев отмечал, что при таком подходе потенциальный инвестор на первом этапе берет финансирование строительства на себя.
Необходимость новой арены регион связывает со стратегическим значением футбола. По данным областных властей, футболом в Воронежской области занимаются более 50 тысяч человек, из них свыше 26 тысяч — дети. При этом посещаемость матчей «Факела» стабильно остается высокой: заполняемость трибун, по оценке губернатора, превышает 85−90 процентов.
Справка «РГ».
Для белорусских строителей в Воронежской области стадион может стать уже не первой стройплощадкой. В 2021 году в поселке Стрелица Семилукского района была открыта школа на 520 мест, построенная «Стройинжинирингом» по нестандартной финансовой схеме: подрядчик возвел объект на кредитные деньги, передал его муниципалитету, а расчеты должны были завершиться позднее. За нее компания получила 659,9 миллиона рублей, следует из данных Rusprofile на основе мониторинга госзакупок.
По той же схеме «Стройинжиниринг» заработал 1,39 миллиарда рублей на стройке еще одного объекта в Стрелице (школа на 500 мест с детсадом на 220 мест) и 1,8 миллиарда на стройке так называемого мегадетсада на 600 мест в Воронеже.
Этот детский сад примыкает к мегашколе на 2 860 мест, которую компания уже возводила по госконтракту. Стоимость строительства одного из крупнейших школьных комплексов страны на старте оценивалась более чем в 3,5 миллиарда рублей, а по факту превысила пять миллиардов. В процессе не обошлось без судов с местными субподрядчиками, заявлявшими о долгах за работы.
Еще один госконтракт «Стройинжиниринга» — строительство текущей футбольной арены для «Факела» в Советском районе Воронежа. Реконструкция — а фактически, как и с главным стадионом, снос и новая стройка — оценивалась чуть более чем в 812 миллионов. Сроки работ постоянно сдвигались, власти объясняли это в том числе некачественным проектом: изначально хотели арену на восемь тысяч мест, хотя требования Российской премьер-лиги, в которую тогда намеревался попасть «Факел», составляли от 10 тысяч кресел. В итоге стоимость стройки выросла до 2,1 миллиарда рублей. По оценкам собеседников «РГ», работы и вовсе обошлись примерно в 2,3 миллиарда.
Еще одно направление связано с жильем в районах области. «Белинжинирингстройинвест» заявлял проекты коттеджного строительства. «Белорусский поселок» на 22 многоквартирных дома в Рамонском районе был анонсирован в 2024 году и оценивался в восемь миллиардов рублей. Проект на 40 домов за 370 миллионов в «Эко-деревне» в поселке Лушниковка Бобровского района для сотрудников и специалистов социальной сферы был заявлен в 2023 году.