В Воронеже право на строительство стадиона получила белорусская компания

Еще один госконтракт «Стройинжиниринга» — строительство текущей футбольной арены для «Факела» в Советском районе Воронежа. Реконструкция — а фактически, как и с главным стадионом, снос и новая стройка — оценивалась чуть более чем в 812 миллионов. Сроки работ постоянно сдвигались, власти объясняли это в том числе некачественным проектом: изначально хотели арену на восемь тысяч мест, хотя требования Российской премьер-лиги, в которую тогда намеревался попасть «Факел», составляли от 10 тысяч кресел. В итоге стоимость стройки выросла до 2,1 миллиарда рублей. По оценкам собеседников «РГ», работы и вовсе обошлись примерно в 2,3 миллиарда.