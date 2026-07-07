В Воронеже сдвинули срок обновления очистных

Левобережные очистные сооружения были построены в советское время. С момента приватизации до весны 2023 года находились в частной собственности. У владельца была инвестиционная программа, но ее исполнение постоянно критиковали местные власти. Считалось, что именно из-за сбоев на ЛОС по городу разносилось фекальное амбре, которое было притчей во языцех с 2018 года. Чтобы привлечь средства для реконструкции комплекса, в который входило больше сотни объектов на 47 гектарах, мэрия Воронежа выкупила его за 292 миллиона рублей и передала в концессию.