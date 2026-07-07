В Воронеже сдвинули срок обновления очистных

Обновить важный объект канализации, с работой которого связывают часть проблем городского водохранилища, опять не успели в срок. Реконструкция Левобережных очистных сооружений (ЛОС) должна была завершиться в 2024 году. Затем сдачу перенесли на 2025-й и 2026-й. На данный момент власти рассматривают сдвиг отдельных мероприятий на 2027 год.
Об этом сообщил представитель компании-концессионера — ООО «РВК-Воронеж» (также является оператором городского водоканала и Правобережных очистных) — на заседании комиссии по ЖКХ в гордуме.
Соглашение с инвестором, подписанное осенью 2022-го, предусматривает шесть этапов работ общей стоимостью более 16 миллиардов рублей с учетом роста ставки НДС в 2023—2025 годах. Освоено к настоящему времени лишь три миллиарда, больше половины — в прошлом году. По двум основным контрактам с подрядчиками освоено 333 миллиона: обновлена пара первичных отстойников и системы канализации, реконструированы технологические линии, законсервированы устаревшие сооружения.
Сейчас реализуется третий этап соглашения, в работе пять объектов с готовностью от 85 до 99 процентов. Однако с одной из подрядных организаций сотрудничество приостановлено — стороны уточняют претензии. Возможно, договор будет расторгнут, а завершать этот этап реконструкции будет другая компания. Сроки некоторых мероприятий по реконструкции системы водоснабжения и строительству двух вторичных отстойников планируют отодвинуть вплоть до 2027 года.
В мэрии Воронежа готовят к подписанию очередное допсоглашение, по которому концессионер получит больше времени на реконструкцию объектов ЛОС. Пока бумага не подписана, двигаться дальше по плану модернизации невозможно.
Концессионер может получить больше времени на реконструкцию.
Тем временем чиновники вместе с «РВК-Воронеж» устраняют нарушения, выявленные аудиторами городской Контрольно-счетной палаты. Помимо срыва сроков, они обнаружили отсутствие разрешительной документации и надлежащего строительного контроля по объектам, где работы уже велись. Ряд мероприятий инвестпрограммы не соответствует техзаданию (что противоречит федеральному законодательству). Выборочная проверка установила переплату подрядчикам в сумме более 21 миллиона рублей, дублирование расходов и недостоверность сметной документации. Обнаружились и странности в отношениях с кредиторами. На реконструкцию ЛОС компания взяла займы в коммерческом банке и Фонде развития территорий на общую сумму 3,1 миллиарда, а также бюджетную субсидию — 1,2 миллиарда. При этом банку выплачивала только проценты. Погашение основного долга началось только после получения транша из городской казны.
Справка «РГ».
Левобережные очистные сооружения были построены в советское время. С момента приватизации до весны 2023 года находились в частной собственности. У владельца была инвестиционная программа, но ее исполнение постоянно критиковали местные власти. Считалось, что именно из-за сбоев на ЛОС по городу разносилось фекальное амбре, которое было притчей во языцех с 2018 года. Чтобы привлечь средства для реконструкции комплекса, в который входило больше сотни объектов на 47 гектарах, мэрия Воронежа выкупила его за 292 миллиона рублей и передала в концессию.