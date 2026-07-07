Научный центр на Шпицбергене сможет принять до 100 ученых на первом этапе

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Международный научно-образовательный центр (МНОЦ) на Шпицбергене на первом этапе сможет принять до 100 ученых. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор государственного треста «Арктикуголь» Ильдар Неверов.
«Текущими нашими подготовительными мероприятиями мы спокойно сможем разместить до 100 ученых без каких-либо сложностей. Но при появлении повышенного запроса, спроса на наш центр в более масштабных объемах, конечно, мы кратно готовы увеличить количество резидентов международного научно-образовательного центра», — сказал Неверов.
Неверов отметил, что инфраструктура для работы международного центра уже создана и сейчас дорабатывается. «Инфраструктура для этого центра существует, она сейчас до октября месяца развертывается, все — от комплексного питания наших резидентов-ученых до мест их размещения и логистики по архипелагу, что очень важно», — пояснил он.
По его словам, в Баренцбурге с 2014 года уже работает российский научный центр на Шпицбергене, объединяющий 14 научных организаций. Там ведутся исследования в области гляциологии, метеорологии, археологии, геологии и биологии. При этом международный центр позволит расширить спектр научных направлений. В частности, зарубежные ученые проявляют интерес к полярной медицине и исследованиям в области здоровья человека в условиях высоких широт. «Мы видим, что запрос иностранных коллег, в частности китайских, зиждется на полярной медицине и высокотехнологичных решениях в области здравоохранения человека», — пояснил он.
Кроме того, ученые намерены изучать психофизическое состояние людей, живущих в условиях полярного дня и полярной ночи. «Людям интересно изучать психофизику процессов сообщества, которое находится на высокой широте, живет полярный день и полярную ночь в таком замкнутом сообществе, в совершенно комфортных и безопасных условиях для жизни и здоровья человека», — добавил Неверов.
Роль треста.
Неверов добавил, что создание центра соответствует планам по диверсификации деятельности треста. При этом «Арктикуголь» станет единым логистическим оператором проекта и уже получает многочисленные запросы на организацию научных работ от зарубежных партнеров. «Трест, будучи единым логистическим оператором этого международного научно-образовательного центра, получает большое количество запросов на организацию, на помощь в проведении тех или иных работ в научной сфере со всего мира, будь то Китай, будь то коллеги из Турции или же из ряда стран Европы», — сказал он.
Он уточнил, что отдельное внимание уделяется вопросам безопасности исследователей. По его словам, ученые не смогут самостоятельно находиться за пределами поселков без сопровождения. «В частности, не скрою, что важным блоком вопросов, которые мы решаем, является обеспечение безопасности ученых, потому что, как вы знаете, на архипелаге Шпицберген больше 4 тыс. белых медведей и чуть менее 3 тыс. человек. Для ученого самостоятельно находиться вне границ поселка без соответствующего сопровождения, в том числе и вооруженного, невозможно. Но трест готов обеспечить все ресурсы для того, чтобы такая работа проходила в безопасных условиях», — отметил он.
О Шпицбергене.
Россия ведет хозяйственную деятельность на Шпицбергене более 90 лет. Государственный трест «Арктикуголь» был основан в 1931 году и сегодня продолжает работу на архипелаге, обеспечивая российское присутствие в Баренцбурге и Пирамиде. Ежегодный объем добычи угля составляет около 120 тыс. тонн, а территория деятельности компании на Шпицбергене охватывает 251 кв. км.