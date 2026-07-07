Научный центр на Шпицбергене сможет принять до 100 ученых на первом этапе

Он уточнил, что отдельное внимание уделяется вопросам безопасности исследователей. По его словам, ученые не смогут самостоятельно находиться за пределами поселков без сопровождения. «В частности, не скрою, что важным блоком вопросов, которые мы решаем, является обеспечение безопасности ученых, потому что, как вы знаете, на архипелаге Шпицберген больше 4 тыс. белых медведей и чуть менее 3 тыс. человек. Для ученого самостоятельно находиться вне границ поселка без соответствующего сопровождения, в том числе и вооруженного, невозможно. Но трест готов обеспечить все ресурсы для того, чтобы такая работа проходила в безопасных условиях», — отметил он.