На Красноярском водохранилище спасли сапбордиста, которого унесло ветром

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Идринско-Краснотуранском муниципальном округе спасатели помогли 23-летнему мужчине, которого сильный ветер и волны унесли от берега во время катания на сапборде.
Инцидент произошел вечером 6 июля на Красноярском водохранилище. Несмотря на неблагоприятную погоду, молодой человек вышел на воду. Вскоре ветер отнес его далеко от берега, силы начали заканчиваться, и отдыхающий стал тонуть.
Очевидцы вызвали экстренные службы по телефону 112. Специалистты Краснотуранской спасательной станции оперативно прибыли на место, подняли мужчину из воды и доставили его на берег. От медицинской помощи он отказался.
Спасатели напоминают, что выходить на сапборде на воду при сильном ветре, высокой волне, дожде или грозе опасно. Также нельзя кататься в темное время суток, а во время прогулок на воде необходимо обязательно использовать спасательный жилет.
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