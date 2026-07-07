Нижегородцы рассказали, сколько времени им нужно на «вход в работу»

Согласно исследованию, 36% горожан начинают выполнять обязанности через 5−10 минут после начала рабочего дня, а ещё 26% включаются в процесс менее чем за 5 минут. При этом 24% респондентов тратят на подготовку от 10 до 30 минут, 7% — до часа, а 4% признались, что раскачиваются более часа.