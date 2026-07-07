Нижегородцы рассказали, сколько времени им нужно на «вход в работу»

Жителям Нижнего Новгорода в среднем требуется около 14 минут, чтобы приступить к работе после прихода в офис. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса экономически активного населения, работающего на территории работодателя.
Согласно исследованию, 36% горожан начинают выполнять обязанности через 5−10 минут после начала рабочего дня, а ещё 26% включаются в процесс менее чем за 5 минут. При этом 24% респондентов тратят на подготовку от 10 до 30 минут, 7% — до часа, а 4% признались, что раскачиваются более часа.
Аналитики отмечают, что с возрастом сотрудники начинают работать быстрее. У нижегородцев до 35 лет среднее время «входа в работу» составляет 15 минут, у группы 35+ — около 13 минут. Доля тех, кто приступает к обязанностям в течение 5 минут, увеличивается с возрастом — от 22% среди молодёжи до 35% среди респондентов старше 45 лет.
Самыми оперативными оказались сотрудники с доходом от 150 тысяч рублей — в среднем им требуется около 12 минут, при этом треть из них начинает работать практически сразу.
В разрезе профессий быстрее всего включаются операторы кол-центров (в среднем 9 минут). Около 10 минут нужно логистам и экономистам, 11 — маркетологам, снабженцам и офис-менеджерам. Продавцы и учителя выходят на рабочий ритм примерно за 17 минут, медсёстры — за 20 минут, а специалисты по PR — за 22 минуты.
Ранее сообщалось, что 32% нижегородских компаний увеличили зарплаты сотрудникам.