В Хабаровском крае началась вторая волна приема детей в первый класс

Около 14 тысяч детей впервые пойдут в школу в этом году в Хабаровском крае. Второй этап приема первоклассников в школы, а также в Краевой центр образования стартовал 6 июля и завершится не позднее 5 сентября, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
«В этот период заявление на зачисление в школу принимается независимо от места проживания ребенка. Примут детей в том случае, если остались свободные места. Приказ о зачислении школа издает в течение 5 дней после приема заявления и документов», — отметили в министерстве образования и науки края.
Подать электронное заявление на зачисление ребенка в школу можно на сайте Госуслуг, региональном портале Услуги27, а также лично в учреждении или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
«На момент поступления в школу ребенку должно быть не менее 6,5 лет и не более 8 лет. Родители вправе обратиться с заявлением в школу, чтобы их ребенка зачислили в первый класс раньше 6,5 лет или позже 8 лет, но предварительно им необходимо получить разрешение от учредителя школы (управления образования)», — добавили в профильном ведомстве.
Отметим, что если школа отказала в приеме ребенка на обучение по причине отсутствия свободных мест, родителю необходимо обратиться в управление образования той территории, где находится учреждение, для определения общеобразовательной организации, в которой ребенок будет обучаться.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске стартовала приёмная кампания по зачислению в 10-е классы.