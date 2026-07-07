В Хабаровском крае началась вторая волна приема детей в первый класс

«На момент поступления в школу ребенку должно быть не менее 6,5 лет и не более 8 лет. Родители вправе обратиться с заявлением в школу, чтобы их ребенка зачислили в первый класс раньше 6,5 лет или позже 8 лет, но предварительно им необходимо получить разрешение от учредителя школы (управления образования)», — добавили в профильном ведомстве.