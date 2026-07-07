Мэр Верещагин провёл на ТЭЦ-3 совещание по готовности Красноярска к зиме

Мэр Красноярска Сергей Верещагин провёл на ТЭЦ-3 совещание по готовности города к зиме. Перед началом встречи он осмотрел производственные объекты станции.
В конце 2025 года здесь был введён в эксплуатацию второй энергоблок, полностью собранный из отечественного оборудования, а также запущен новый электрофильтр со степенью очистки газов свыше 99%. Аналогичное устройство уже работает на первом энергоблоке.
На совещании генеральный директор Енисейской ТГК Олег Бубновский доложил о ходе модернизации теплосетей. В этом году планируется обновить около 55 километров тепломагистралей. Всего за последние шесть лет в Красноярске отремонтировали, реконструировали и построили 300 километров трубопроводов, возвели центральные тепловые пункты и повысительные насосные станции. Благодаря этим работам уровень износа инфраструктуры снизился с 70% до 45%, а повреждаемость сетей сократилась на треть.
Особое внимание на совещании уделили замещению котельной ЭВРЗ. Работы уже ведутся — сейчас строится центральный тепловой пункт. После переключения на ТЭЦ-2 перейдут 97 объектов, включая 34 жилых дома и 8 социальных учреждений. Это позволит решить проблему с перебоями теплоснабжения, которая возникала в прошлые морозы.
«Перевод потребителей ЭВРЗ на мощности Красноярской ТЭЦ-2 — ключевой проект этого года. Он не только снимает проблему с перебоями тепла, но и снижает нагрузку на экологию города», — отметил Олег Бубновский.
Отдельно обсудили работу с обращениями жителей. Сергей Верещагин сообщил, что в пик прошлых холодов через соцсети и городские службы поступило около 350 жалоб на холод в квартирах.
«Характер проблем разный — от сбоев внутридомовых сетей до недостаточной утеплённости фасадов. По ряду адресов работы уже провели, необходимо завершить всё в подготовительный период, включая межпанельные швы. Ход устранения должен быть на контроле профильного департамента», — подчеркнул глава города.
Также на совещании затронули тему восстановления благоустройства после земляных работ. Энергетики доложили, что в прошлом году закрыли 347 ордеров, в этом — привели в порядок 71 участок. Верещагин отметил, что необходимо уделить особое внимание качеству работ.
Ещё одним вопросом стала программа «Новое тепло» по переводу частного сектора на электроотопление. Оборудование уже установлено в 771 доме, часть затрат на установку и оплату счетов берёт на себя ресурсоснабжающая организация.
«Существенный запрос на участие в программе есть от жителей большого Красноярска. Вопрос продолжения мероприятий требует дополнительной проработки», — отметил Сергей Верещагин.
Подготовка города к зиме продолжается. Все вопросы находятся на личном контроле главы города.