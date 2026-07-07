Мэр Верещагин провёл на ТЭЦ-3 совещание по готовности Красноярска к зиме

На совещании генеральный директор Енисейской ТГК Олег Бубновский доложил о ходе модернизации теплосетей. В этом году планируется обновить около 55 километров тепломагистралей. Всего за последние шесть лет в Красноярске отремонтировали, реконструировали и построили 300 километров трубопроводов, возвели центральные тепловые пункты и повысительные насосные станции. Благодаря этим работам уровень износа инфраструктуры снизился с 70% до 45%, а повреждаемость сетей сократилась на треть.