Какие регионы РФ привлекают путешественников блюдами местной кухни

В Центральном федеральном округе гастрономический туризм переживает трансформацию. По данным компании, с 1 мая по 15 июня общее число заказов в сегменте общепита снизилось на пять процентов в разрезе год к году, а средний чек вырос на 10 процентов и достиг 3336 рублей. При этом Москва и Подмосковье впервые за долгое время показали отрицательную динамику. Число оплаченных бронирований здесь снизилось на три процента. Средний чек остался самым высоким в округе — 3703 рубля. А вот в соседних регионах спрос на ресторанную еду заметно вырос, и объяснить это, по мнению аналитиков, можно только наплывом тех самых столичных жителей. Ведь тренд на сити-брейки (короткие путешествия для быстрого знакомства с городами и смены обстановки) и поездки выходного дня в целом продолжает укрепляться.