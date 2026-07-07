Школу для 825 учеников построят в районе Южное Бутово

«Отличительной особенностью здания станет яркое оформление: в облике будут сочетаться оранжевые и белые элементы. В центральной части, над медиатекой с зонами для индивидуальной и групповой работы, на кровле установят зенитный фонарь в качестве дополнительного источника естественного освещения. Проектом предусмотрены два многофункциональных многосветных пространства, которые соединят все этажи. Для учеников оборудуют гимнастический и два универсальных спортивных зала. Почти половина территории будет озеленена», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.