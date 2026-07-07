Школу для 825 учеников построят в районе Южное Бутово

В районе Южное Бутово возведут школу «Ботаника», рассчитанную на 825 учеников. Архитектурная концепция объекта уже утверждена. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Москва активно развивает образовательную среду, создавая для детей комфортные и технологичные пространства. Так, новая школа для 825 учеников появится на Бартеневской улице. Этот проект — яркий пример сочетания передовой архитектуры и природного дизайна. Предельная площадь объекта превысит 14 тысяч квадратных метров. На первом этаже здания расположатся учебные кабинеты, медицинский блок и обеденный зал с пищеблоком, на втором и третьем этажах — универсальные и специализированные классы», — отметил Владимир Ефимов.
Школа расположится на территории жилого комплекса «Южные сады» рядом с ландшафтным парком «Южное Бутово». Поблизости находятся остановки наземного городского транспорта, поэтому добираться до учреждения жителям района будет удобно.
«Отличительной особенностью здания станет яркое оформление: в облике будут сочетаться оранжевые и белые элементы. В центральной части, над медиатекой с зонами для индивидуальной и групповой работы, на кровле установят зенитный фонарь в качестве дополнительного источника естественного освещения. Проектом предусмотрены два многофункциональных многосветных пространства, которые соединят все этажи. Для учеников оборудуют гимнастический и два универсальных спортивных зала. Почти половина территории будет озеленена», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
На входе установят навигационную стелу в стиле супрематизма с названием школы. Этой концепции будут также отвечать интерьерные решения: на стенах появятся объемные рельефы и рисунки полевых трав и цветов, в том числе одуванчиков.
По словам Екатерины Соловьевой, Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества, для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству новой школы город выделил земельный участок площадью 1,25 гектара. По условиям договора инвестору необходимо возвести здание и обеспечить его ввод в эксплуатацию в течение пяти лет. С учетом социальной направленности проекта для застройщика будет действовать льготная арендная ставка.
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