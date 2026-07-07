Центр Красноярска частично остался без света из-за затопленной ливнем подстанции

Днем 6 июля и в ночь на 7 июля в Красноярске прошли сильные дожди. По сообщениям жителей, во многих районах сильно затопило улицы и дворы. Например, в Белых росах машины массово тонули по капот. В других частях города также образовались большие скопления воды, препятствующие движению пешеходов и транспорта. Среди затопленных улиц оказались Свердловская, Авиаторов, Урванцева, переулок Медицинский и некоторые другие.