Михаил Котюков поручил разработать для Красноярска стратегию развития системы сбора и вывоза отходов

На заседании президиума правительства Красноярского края губернатор Михаил Котюков обозначил приоритетную задачу — стабилизацию сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в столице региона. Мусора на улицах Красноярска быть не должно! До конца текущего месяца необходимо разработать «дорожную карту» по развитию инфраструктуры в сфере обращения с ТКО, — подчеркнул глава региона. Для реализации этой цели запланирован масштабный объем работ: В 2026 году регион закупит почти 5 тысяч контейнеров. Из них 2,5 тысячи уже приобретены и распределены по территориям. Запланировано обустройство более 2,1 тысячи площадок. Только в Красноярске за счет совместного финансирования планируется создать более 400 мест сбора отходов и установить более 1,6 тысячи контейнеров. Региональные операторы запланировали обновление автопарка. Предполагается приобрести более 40 новых единиц техники для вывоза мусора.