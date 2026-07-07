Дон стал первым в России по производству консервированных овощей

Ростовская область по итогам первых пяти месяцев 2026 года стала лидером в России по выпуску овощей для кратковременного хранения. Такие данные озвучили в региональном правительстве.
По словам заместителя губернатора Анны Касьяненко, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности функционируют в штатном режиме. Текущих запасов продовольствия достаточно для удовлетворения потребностей жителей, а производители при необходимости способны нарастить объёмы выпуска продукции.
Помимо лидерства в производстве овощей, Донской край демонстрирует высокие результаты и в других сегментах: регион занимает третье место в стране по выпуску растительных масел, а также пятое — по производству круп и хлебобулочных изделий с длительным сроком хранения.
Специалисты также отметили существенный рост выпуска отдельных категорий товаров: с начала года производство обработанного молока увеличилось на 24,6%. Кроме того, зафиксирован рост объёмов консервированной рыбы и питьевой воды.