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Дон стал первым в России по производству консервированных овощей

Об этом рассказали в правительстве региона.

Ростовская область по итогам первых пяти месяцев 2026 года стала лидером в России по выпуску овощей для кратковременного хранения. Такие данные озвучили в региональном правительстве.

По словам заместителя губернатора Анны Касьяненко, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности функционируют в штатном режиме. Текущих запасов продовольствия достаточно для удовлетворения потребностей жителей, а производители при необходимости способны нарастить объёмы выпуска продукции.

Помимо лидерства в производстве овощей, Донской край демонстрирует высокие результаты и в других сегментах: регион занимает третье место в стране по выпуску растительных масел, а также пятое — по производству круп и хлебобулочных изделий с длительным сроком хранения.

Специалисты также отметили существенный рост выпуска отдельных категорий товаров: с начала года производство обработанного молока увеличилось на 24,6%. Кроме того, зафиксирован рост объёмов консервированной рыбы и питьевой воды.