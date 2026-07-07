В двух районах Ростовской области загорелись угодья после падения обломков БПЛА

Над Ростовской областью минувшей ночью уничтожили около десятка БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
Дроны были сбиты над Таганрогом, Новочеркасском, Батайском, а также в пяти районах области — Семикаракорском, Миллеровском, Багаевском, Кашарском, Тарасовском.
По данным властей, в Миллеровском и Веселовском районах после падения обломков БПЛА произошло возгорание незначительной площади сельхозугодий. Пострадавших в результате инцидента нет, возгорание удалось оперативно ликвидировать.
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