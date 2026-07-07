Ушел из жизни экс-мэр Волжского Анатолий Ширяев

В Волжском Волгоградской области сегодня, 7 июля 2026 года, состоится прощание с Анатолием Александровичем Ширяевым. Он был мэром города-спутника с 1996 по 2000 годы.
Анатолий Ширяев родился в 1947 году в селе Луговая Пролейка Быковского района. Получил два высших образования — историческое и техническое. Работал на Волжском трубном заводе, на Волгоградском заводе ЖБИ № 1, преподавал историю в школе.
После завершения политической карьеры продолжал участвовать в общественной жизни, делился опытом и взглядами на развитие региона.
У Анатолия Александровича остались жена и две дочери. Прощание с бывшим мэром Волжского состоится сегодня в ритуальном комплексе города, — пишет канал «Ритуальный патруль».
Ранее в Волгограде простились с заводчанами, погибшими при ракетной опасности.