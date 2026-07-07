В Красноярске с начала 2026 года произошло почти 500 аварий с участием СИМ

С начала 2026 года в Красноярске сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали более 470 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, гироскутеров и другой техники). В ведомстве добавили, что чаще всего водители таких транспортных средств опрокидывались — 230 случаев. Еще 60 раз они сбивали пешеходов.