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В Красноярске с начала 2026 года произошло почти 500 аварий с участием СИМ

Красноярские госавтоинспекторы за этот год оформили почти 500 ДТП с участием СИМ.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года в Красноярске сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали более 470 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, гироскутеров и другой техники). В ведомстве добавили, что чаще всего водители таких транспортных средств опрокидывались — 230 случаев. Еще 60 раз они сбивали пешеходов.

Особое внимание полицейские уделяют ДТП с участием несовершеннолетних — их почти 150. Родителей просят следить за детьми и соблюдать возрастные ограничения при использовании СИМ.

Также красноярцам напомнили о неукоснительном соблюдении ПДД и проявлении взаимного уважения. Это позволит снизить количество аварий, а также повысить безопасность на улицах города.