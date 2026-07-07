Эксперт: Турпоток в Калининградскую область остался примерно на уровне прошлого года

Ранее власти сообщали, что 2026 год в регионе будет успешнее в плане туризма, нежели 2025-й. Однако сильного роста численности гостей власти не ждут. Предполагается, что по итогам 2026 года туристический поток останется на уровне 2025-го и составит 2,5 миллиона человек. Увеличения количества путешественников власти не ждут и в 2027-м. Только в 2028 году турпоток в Калининградскую область может подрасти. По прогнозам министерства культуры и туризма, увеличение составит 4% — до 2,6 миллиона человек.