Эксперт: Турпоток в Калининградскую область остался примерно на уровне прошлого года

Туристический поток в регион летом остался на уровне прошлого года, а надежды властей на рост не оправдались. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказала менеджер турагентства «Флай-Тур» Анастасия Зальцберг.
По её словам, увеличения числа гостей ждать не стоит из-за дорогих авиабилетов и недостаточного благоустройства пляжных зон. При этом, несмотря на рекомендации властей развивать восточные маршруты, иногородние туристы по-прежнему выбирают в основном побережье.
«Турпоток по сравнению с прошлым годом остался примерно таким же. Есть туристы, которые отменили свои поездки сюда из-за ряда причин, но при этом были новые туристы, поменявшие своё направление в моменте. Увеличение турпотока по факту будет зависеть от полётной программы и стоимости авиабилетов, и, исходя из того, что стоимость билетов выросла, увеличение возможно, но оно будет небольшим», — пояснила Анастасия Зальцберг.
Эксперт отметила, что глубина бронирования почти не изменилась, однако туристы стали заметно экономить: сокращают количество ночей в отелях и реже заказывают дополнительные услуги. Поездки на восток области пока более популярны среди самих калининградцев.
Ранее власти сообщали, что 2026 год в регионе будет успешнее в плане туризма, нежели 2025-й. Однако сильного роста численности гостей власти не ждут. Предполагается, что по итогам 2026 года туристический поток останется на уровне 2025-го и составит 2,5 миллиона человек. Увеличения количества путешественников власти не ждут и в 2027-м. Только в 2028 году турпоток в Калининградскую область может подрасти. По прогнозам министерства культуры и туризма, увеличение составит 4% — до 2,6 миллиона человек.
Автор: Вероника Туманова.