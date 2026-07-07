Красноярский педвуз готовит будущих учителей к преподаванию робототехники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В КГПУ продолжается цикл сетевых программ повышения квалификации для учителей технологии. Университет реализует их совместно с Красноярским краевым институтом развития образования.
Очередной курс посвятили робототехнике. Педагоги изучили основы программирования на платформе Arduino, требования охраны труда и правила безопасности на занятиях.
Слушатели также познакомились с программными средами для создания и отладки проектов. После теоретической части они самостоятельно собрали и запустили проект на базе микроконтроллера.
В администрации КГПУ отмечают, что новые навыки помогут учителям внедрять модули робототехники в школьные занятия и знакомить учеников с современными инженерными технологиями.