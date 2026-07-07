Юбилей в небе: легендарному рейсу «Аэрофлота» Москва — Минск исполнилось 90 лет

Ровно девять десятилетий назад, в далеком 1936 году, было положено начало одной из старейших и по сей день самых востребованных воздушных трасс нашей страны. Именно тогда пилот С. Рябушенко поднял в небо самолет К-5, совершив первый официальный рейс по маршруту Москва — Минск.
Сегодня этот маршрут по праву остается одним из лидеров по загрузке в сети авиаперевозчика. Юбилейная дата — отличный повод оглянуться назад и оценить масштабы развития. Если первый рейс перевозил лишь мешки с корреспонденцией, то сейчас по этому направлению ежегодно перемещается гигантское количество людей: бизнесмены, туристы, студенты и просто родственники, для которых несколько часов полета стали привычным и комфортным способом преодолеть расстояние между столицами.
Согласно официальной статистике, за период с 2021 по 2025 год включительно услугами авиакомпании на линии Москва — Минск воспользовались более 1,7 миллиона пассажиров. Этот колоссальный поток наглядно демонстрирует устойчивый спрос и доверие к воздушному транспорту. Пиком текущего пятилетнего цикла стал 2025 год, когда на этом направлении был зафиксирован настоящий рекорд — воздушные суда перевезли почти 469 тысяч человек. Столь высокая планка стала результатом не только экономической активности, но и удобства стыковок, а также достойного сервиса на борту.
Динамика роста сохраняется и в нынешнем, 2026 году. По предварительным итогам первого полугодия, пассажиропоток продолжает бить прошлогодние показатели. Только за шесть последних месяцев текущего года число перевезенных пассажиров превысило 230 тысяч человек. Этот результат оказался на 3,4% выше, чем за такой же промежуток времени в 2025 году. Такой прирост в условиях высокой базы говорит о правильной стратегии работы на рынке и грамотно выстроенном расписании, позволяющем пассажирам выбирать оптимальное время для путешествий.
Впрочем, авиакомпания не ограничивается только прямым сообщением между двумя столицами, расширяя географию присутствия. В действующем летнем расписании текущего сезона полеты в Минск осуществляются уже из трех городов России. Базовой точкой отправления традиционно остается Москва, однако с 29 июня к ней присоединились Чебоксары, а с 5 июля — Нижний Новгород.