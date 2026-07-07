Юбилей в небе: легендарному рейсу «Аэрофлота» Москва — Минск исполнилось 90 лет

Динамика роста сохраняется и в нынешнем, 2026 году. По предварительным итогам первого полугодия, пассажиропоток продолжает бить прошлогодние показатели. Только за шесть последних месяцев текущего года число перевезенных пассажиров превысило 230 тысяч человек. Этот результат оказался на 3,4% выше, чем за такой же промежуток времени в 2025 году. Такой прирост в условиях высокой базы говорит о правильной стратегии работы на рынке и грамотно выстроенном расписании, позволяющем пассажирам выбирать оптимальное время для путешествий.