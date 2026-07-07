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В Красноярском крае выбрали лучшего пахаря

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В крае определили лидеров регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Пахарь 2026».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В крае определили лидеров регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Пахарь 2026».

Соревнования прошли на полях Назаровского аграрного техникума им. А. Ф. Вепрева.

За победу в трех номинациях состязались восемь трактористов-машинистов, шесть студентов средних профессиональных образовательных организаций и один студент Красноярского государственного аграрного университета.

Самыми юными участниками стали школьники — они боролись в парах в составе четырех команд от Балахтинско-Новоселовского, Каратузского, Идринско-Краснотуранского и Назаровского муниципальных округов.

Конкурсанты демонстрировали мастерство в знании теории и обработке почвы. Профессионалы и студенты состязались еще и в фигурном вождении, отмечает пресс-служба регионального минсельхоза.

По итогам конкурса в номинации «Пахарь. Профессионал» первое место занял Сергей Межаев, тракторист-машинист общества с ограниченной ответственностью «Пахарь» Емельяновского округа. Второе место у Геннадия Скока, механизатора отделения закрытого акционерного общества «Назаровское» Назаровского муниципального округа. Третьим финишировал Денис Горев, механизатор общества с ограниченной ответственностью «Ирина» Идринско-Краснотуранского муниципального округа.

Среди молодых профессионалов лучший результат показал Егор Цыглимов, студент Красноярского государственного аграрного университета. Вторым стал Богдан Шеметов, студент Назаровского аграрного техникума, третьим — Никита Снигирь, студент Южного аграрного техникума.

Среди юных профессионалов победили Илья Куклин и Илья Муравьев — ученики Балахтинской средней школы № 2. Второе место у ребят из Каратузской средней школы — Егора Неделина и Михаила Семенова. Третье место заняли Самат Даминов и Арсений Логачев из Степновской средней школы Назаровского муниципального округа.

Участников конкурса наградили благодарственными письмами минсельхоза края, победителей — дипломами и премиями. Сергей Межаев представит Красноярский край на Открытом чемпионате России по пахоте, который состоится 14−16 августа в Ставропольском крае.