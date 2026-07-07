Сергей и Ирина Верещагины о любви, детях, семейных традициях и счастье быть вместе: Часть вторая. Четверо сыновей и целый мир внутри семьи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Семья Верещагиных — многодетная. В ней растут и уже выросли четверо сыновей от двенадцати до двадцати восьми лет.
Удивительно, но при столь значительной разнице в возрасте братья остаются очень близкими людьми. По словам родителей, между детьми практически никогда не было серьезных конфликтов. Они дружат, помогают друг другу, проводят время вместе и искренне ценят то, что у каждого есть братья.
Для Ирины Верещагиной одной из главных семейных ценностей является уважение. Уважение к старшим. Уважение к детям. Уважение между братьями.
С самого детства в семье не поощрялись грубость, унижения или конфликты. Любые проявления неуважения пресекались сразу. Но при этом детям всегда оставляли право выбора и собственное пространство.
Родители убеждены: доверие воспитывает ответственность гораздо лучше, чем тотальный контроль.
«Особое место в нашей семье занимает дружба. У нас большой круг друзей, с которыми они общаются десятилетиями. Дети выросли в атмосфере крепких человеческих отношений, взаимопомощи и поддержки. Многие дружеские связи уже перешли в следующее поколение: дети друзей дружат между собой и продолжают традицию, заложенную нами», — рассказывают Верещагины.
Говоря о многодетности, супруга категорически не согласна со старыми стереотипами, по которым большая семья неизбежно связана с лишениями.
Ирина Верещагина, много лет работающая с будущими родителями в семейном центре «Традиция», уверена: каждый следующий ребенок приносит в дом не проблемы, а новые источники радости.
«С появлением третьего и четвертого ребенка жизнь не становится в несколько раз сложнее. Напротив, старшие дети начинают помогать младшим, формируется особая атмосфера взаимной поддержки, а сама семья становится более устойчивой», — рассказывает Ирина.
Верещагины никогда не строили подробных планов о том, сколько именно детей у них будет. Все происходило естественно. Когда появились третий и четвертый сыновья, супруги просто приняли это как подарок судьбы.
Сегодня они видят результат такого подхода. Старший сын окончил университет и проходит службу. Второй увлечен IT-технологиями и программированием. Третий проявляет предпринимательские способности и интересуется экономикой. Младший серьезно занимается баскетболом и уже демонстрирует спортивные перспективы.
Каждый из них выбрал собственный путь, но всех объединяет чувство семьи и понимание того, что рядом всегда есть близкие люди, на которых можно опереться.
Именно это, считают родители, является самым важным результатом их многолетнего семейного труда.