Умер Владимир Домнин, главный конструктор УКБТМ

Умер Владимир Домнин, главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ). Именно под его руководством были завершены работы над легендарной боевой машиной поддержки танков «Терминатор» и созданы новые версии отечественных танков. Информацию о кончине конструктора подтвердили в пресс-службе «Уралвагонзавода».
Владимир Борисович начал свой путь в профессии не с чертежной доски, а с военной службы. Он окончил Омское танко-техническое училище в 1967 году, а затем получил инженерное образование в Уральском политехническом институте. С 1967 по 1997 год он служил в военном представительстве, курируя завод в Нижнем Тагиле, и только после этого возглавил конструкторское бюро.
На посту главного конструктора с 1999 по 2011 год Домнин завершил формирование облика БМПТ «Терминатор», которая создавалась непросто. Кроме того, при его непосредственном участии были разработаны модернизированные танки Т-72Б и Т-90МС. Вся его трудовая биография оказалась неразрывно связана с развитием отечественного танкостроения.