Умер Владимир Домнин, главный конструктор УКБТМ

Владимир Борисович начал свой путь в профессии не с чертежной доски, а с военной службы. Он окончил Омское танко-техническое училище в 1967 году, а затем получил инженерное образование в Уральском политехническом институте. С 1967 по 1997 год он служил в военном представительстве, курируя завод в Нижнем Тагиле, и только после этого возглавил конструкторское бюро.