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Власти раскрыли план «15-минутного Минска» с девятью областными центрами

Власти назвали две главные концепции развития Минска.

Источник: Комсомольская правда

Так, в генплане развития Минска большое внимание уделяется времени, затрачиваемому минчанами на дорогу до объектов притяжения, а также развитию районов.

Например, заложена концепция «15-минутный город», согласно которой должно быть так, чтобы каждый житель Минска мог доехать до объекта притяжения: парка, кинотеатра, торгового объекта и иного места общего пользования в течение этого времени.

— Такого рода объекты должны располагаться соответствующим образом, — прокомментировал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько.

Еще в Минске уделяют внимание отдельно развитию каждого района. Сформировано девять агломераций по территориальным границам Минска.

— Каждый район фактически представляет собой областной центр по количеству населения и сосредоточивает все необходимые объекты для обеспечения комфортной среды проживания, — подчеркнул градостроитель.

И добавил, что градостроительная документация детального планирования покрывает примерно 72% площади Минска.